“非遺國風秀”亮相烏鎮戲劇節

在烏鎮的活動現場。圖源：快手供圖 中評社北京10月25日電／據人民網報導，10月17日—27日，在浙江嘉興桐鄉舉辦的第十一屆烏鎮戲劇節期間，快手聯合烏鎮戲劇節共同發起“新市井匠人市集·烏鎮非遺國風秀”。整場活動以“新市井好角兒”為互動主題，匯集全國各地的非遺匠人、戲曲名角等，圍繞“走進烏鎮，探尋戲劇小鎮生活”“來到集市，體驗非遺匠人的奇妙手藝”“聽一場好戲，感受國樂之盛”3項內容展開，帶領觀眾沉浸式體驗非遺文化，領略傳統藝術的魅力。快手還在線上開設傳統戲劇直播專場、短視頻挑戰賽等活動，將傳統非遺技藝和現代表演媒介進行跨界聯動，吸引更多用戶關注。



現場活動設置了5天表演專場以及景區快閃秀，突出中國傳統文化在戲劇現場的獨特性，打造烏鎮戲劇節傳統文化特色區域。書法達人“玻璃心小熊”用一支筆演繹何為行雲流水，花絲鑲嵌第五代非遺傳承人辜國強用一雙巧手打造出頗具美感的“中國式高定”。在非遺傳承人指點下，現場觀眾還可以親身體驗各種非遺技藝。



在集市上，花絲鑲嵌、絨花、麥秸畫、泥塑、書法等非遺民俗展覽區，射箭、套圈等遊戲互動區以及非遺藝術裝置打卡區既充分展現非遺技藝，又進一步增強觀眾的互動性與體驗感。



“非遺國風秀”還匯集了一批戲曲、民俗表演、國樂名角兒：秦腔演員安萬一聲秦腔入耳，讓人夢回長安；京劇刀馬旦甄淑梭憑借“靠旗轉刀”、回旋空翻等高難度動作收穫大量點贊；95後劉帥毅深得豫劇“桑派”表演精髓，聲情並茂；“北獅”女非遺雜技傳承人“舞獅妹”融合舞蹈、雜技、戲曲、武術等元素，英姿颯爽，人獅合一。在煙雨江南上演的一場場精彩表演，讓觀眾過目難忘，流連忘返。