優化投資移民計劃　豪宅交投旺

施政報告發布後豪宅市場回暖，啟德新區、中半山及何文田成內地豪宅買家入市熱點。（大公報） 中評社香港10月25日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析認為，施政報告公布後，樓市有雨過天晴的感覺。今年2月公布的財政預算案宣布全面撤辣，到新一份施政報告再放寬按揭成數，同時優化新資本投資者入境計劃，容許投資移民購入住宅。樓市好消息接蹱而來，樓價能否止跌，還看經濟。



今年2月全面撤辣，樓市迎來小陽春，但在短暫的反彈後，無論是成交量或樓價都繼續下跌。為了讓樓市止跌回穩，特區政府相隔八個月後再出招，加推更多刺激樓市政策，當中以放寬按揭成數最為人矚目，無論購入是否自住、收租，或是以公司名義入市，按揭成數劃一為七成，供款與入息比率上限亦劃一為五成，兩者均回復至2009年開始實施逆周期措施以前的水平。



市場尤其睇好樓價3500萬元以上的豪宅物業，因為在鬆綁前，這類物業入市成本最高，按揭成數僅五至六成，且限制多。今次按揭成數提高至七成，並取消第二套房等措施，首期大幅降至1050萬元，買家所節省的700萬元首期，足夠買多間太古城兩房單位。



施政報告同時優化“新資本投資者入境計劃”，容許投資住宅物業，但單一物業成交額須5000萬元或以上，投資於房地產獲計入投資總額上限為1000萬元。



筆者認為，樓市已經全面撤辣，市場將重回正軌，更多購買力被釋放，包括上車、換樓及投資需求，短期內樓市無論細價樓及豪宅均會一齊旺、成交增加，樓價有望止跌回穩，從而帶動經濟向上。



初步觀察，施政報告發布後豪宅有回暖跡象，首兩天錄得近20宗樓價3000萬元以上成交，近一半屬半億元以上。中原地產數據顯示，今年首三季一手市場錄得294宗樓價5000萬元以上大額成交，按年升近五成，當中普通話拼音買家占43%；啟德新區、中半山及何文田成內地豪宅買家入市熱點。