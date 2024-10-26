中評鏡頭：北京環球影城 中美文化樂交融

一早就在排隊等著進園的遊客們（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月26日電（記者 郭至君）哈利·波特、小黃人、變形金剛、侏羅紀恐龍、功夫熊貓……當這些熟悉的大IP形象出現在眼前，不光是孩子們，很多成年人也完全沉浸到曾經在熒幕上觀看的各種場景之中。游環球影城，是一次喚醒記憶的美好邂逅，也是一次釋放自我的心靈飛揚。



北京環球度假區（Universal Beijing Resort）位於北京市副中心的通州區，是亞洲第三座，全球第五座環球影城主題樂園。2001年，北京市人民政府和美國環球主題公園度假區集團簽署了合作意向書。2015年，簽署了《合資協議》，同年11月，基礎工程啟動建設。2021年9月20日正式開園，包含七大主題景區、37處騎乘娛樂設施及地標景點、24場娛樂演出、80家餐飲及30家零售門店，總面積超4平方千米。



因為是中國的首家環球影城，樂園融入了大量的中國元素，環球主題樂園一期中，中國元素占35%，主要體現在演出、巡游、煙火表演、餐飲等方面，但目前中國原創題材的游樂項目還比較少，以引進美國電影題材游樂項目為主。預計正在建設的樂園二期會以“國潮”為主打，引入中國文化和孫悟空等IP。另外，樂園也會隨著一些中美的重要節日的時間點而進行不同的主題裝扮和活動，中評社記者去的時候就剛好趕上了“萬聖節”週期，北京環球影城推出了“驚彩環球玩兒心跳”主題，特建驚嚇空間以及安排樂園工作人員打扮成各色“鬼怪”，讓遊客們放膽玩樂。



開園三年，北京環球影城不僅吸引了巨量的遊客，本身也成為中美之間文化傳播與交流的絕佳地點，是中美兩國在文旅方面合作成功的象徵之一。

