IMF：全球經濟面臨陷入低增長、高債務風險

中評社香港10月25日電／據環球市場情報報導，當地時間周四（10月24日），國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃警告稱，全球經濟面臨陷入低增長、高債務的風險，這將使各國政府用於改善人民機會、應對氣候變化等挑戰的資源越來越少。



格奧爾基耶娃周四在華盛頓的新聞發布會上表示，這將導致民眾的不滿情緒不斷上升。



全球財長本周齊聚華盛頓，參加IMF和世界銀行的年會。此次會議的背景是美國即將舉行總統大選，人們擔心，由於美國人在民主黨籍總統拜登執政期間飽受高通脹之苦，他們可能會把共和黨總統候選人特朗普重新送入白宮，而特朗普可能會帶來強化的貿易保護主義政策，並導致美國增加數萬億美元新債務。



格奧爾基耶娃表示，儘管全球經濟在面對戰爭威脅和緊縮貨幣政策的滯後效應等挑戰時，展示出了一定韌性，但不滿情緒並非美國獨有。



“對全球多數地區而言，‘軟著陸在望’，但人們對經濟前景感覺不太好，”格奧爾基耶娃說。她指出，全球經濟增長乏力，家庭仍然受困於高物價。



IMF周二發布了最新經濟預測，該機構預計2024年和2025年全球經濟增速為3.2%。與7月份發布的預測相比，2024年全球經濟增長預期保持不變，2025年預測值則下調0.1%。



IMF的報告顯示，隨著美國經濟目前的強勁勢頭消退，到2029年，全球GDP增速將從今年的3.2%下降至3.1%，遠低於2000年至2019年3.8%的平均水平。



與此同時，IMF的財政監測報告顯示，全球政府債務今年將首次突破100萬億美元，並將繼續上升，因為各國政治上越來越傾向於增加政府支出，並抵制加稅。報告還預測，到2030年，政府債務佔GDP的比例將達到100%（目前為93%），超過新冠疫情期間的峰值水平。



格奧爾基耶娃說：“因此，關鍵問題是，全球經濟有陷入低增長、高債務的風險。這意味著更低的收入和更少的工作，也意味著政府收入減少，因而用於家庭和應對氣候變化等長期挑戰的資源也會減少。考慮到這些問題，現在是令人焦慮的時期。”