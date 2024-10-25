﻿以“家”為主題 世界客屬懇親大會洛陽開幕 圖源：大公報 中評社北京10月25日電／據大公報報導，10月24日晚，備受矚目的世界客屬第33屆懇親大會在古都洛陽開幕。河南省委常委、洛陽市委書記江凌用地道客家話歡迎客親回家。來自全球六大洲、五十多個國家和地區的3500多名客屬鄉親參會。開幕式以“家”為主題核心，用情景演出生動呈現家國之情、祖根之念和文脈傳承。世客會期間，洛陽還精心設計了多個主題考察活動，將洛陽本地特色與客家歸鄉情感緊密融合在一起。



據瞭解，世界客屬懇親大會是國際上具有廣泛影響力的華人盛會之一，緣起於1971年香港崇正總會舉行的第一屆世客會。這一盛會已在亞、北美、非等洲的11個國家和地區成功舉辦，成為海內外客家鄉親聯繫鄉誼和進行跨國交往的重要載體。本屆世客會的主題是“客家祖根地 河洛共輝煌”，旨在通過此次活動，進一步弘揚客家精神，展示洛陽悠久的歷史和燦爛文化。



10月25日上午，偃師區世界客家祖根地紀念公園將舉行拜祖活動。下午，洛陽將舉行紀念牡丹園認領活動。學術研討交流也是此次盛會的內容之一。洛陽將舉行河洛文化研討會、第二屆客家青年發展大會、客家文化學術交流等活動，以會議和考察相結合的方式，深入研討河洛文化和客家文化。



洛陽是華夏文明的重要發祥地，是全球客家人的祖根地。“根在河洛”也是台灣客家人的共識，世界客屬總會理事、世界客屬總會宜蘭縣分會榮譽理事長張永能深情感慨道：“歸來尋根，就是為了記住我們是從中原來，根在大陸。”