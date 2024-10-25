教大學者：可辦雙學位課程　加強資源互換

王敏娟表示，滬港在創科方面各有特色，兩地大學可在這方面加強合作。（大公報） 中評社香港10月25日電／大公報報導，滬港兩地產業發展“雙引擎”，上海建設“五大中心”，香港鞏固和建設“八大中心”，其發展重心都包括創新科技。滬港大學聯盟年會主持“滬港教育生態圈發展論壇”的香港教育大學數學與資訊科技學系講座教授王敏娟表示，滬港在創科方面各有特色，兩地大學可在這方面加強合作，例如金融和創新科技的結合；兩地大學各有優勢和短板，在滬港大學聯盟這平台，如合辦雙學位、虛擬的聯合實驗室或聯合課堂等，既要加強資源互換，亦要加強資源共用，促進兩地各大學學科之間的發展，強強聯手，讓滬港大學更上一層樓。



教大夥內地大學推動AI教育



新一份施政報告中有20處涉及“人工智能（AI）”及“機械人”，其中AI更成為各大學的重點發展方向，香港教育大學已與多間大學推動AI與教育未來發展。王敏娟表示，剛剛與華東師範大學成立了聯合AI實驗室，正在構建AI大模型和系統，“教大還有AI英語教學開發，用機械人來教孩子語言，除了教育方面，還有醫療、康復、運動、音樂、舞蹈等方向，其中一位教授研究運動康復，我們積極地開發和推動AI，幾乎每周都有新的想法。”



王敏娟續指，教大的全球新興技術研究所正準備與內地西部一間大學成立聯合AI實驗室，以此實驗室為基礎開發大語言模型，未來再加入工商業的合作夥伴，不局限於教育方面，“我正在做AI在中小學課堂應用的課程標準，項目已與杭州、西寧的學校合作，下一步是擴大至寧夏，也呼應校長推動的‘一帶一路’工作，用AI技術助力西部教育發展。”



為推動中小學STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）教育，新一份施政報告提出，教育局會成立“數字教育策略發展督導委員會”，推動數字教育，如在初中科學科推動AI輔助教學先導計劃。王敏娟認為，督導委員會的成立是非常及時，未來對滬港兩地在AI教學有促進作用，“年會有上海高校代表提到AI的倫理和規範，包括馬斯克也擔心AI會失控，每一次新的技術出現都需要有規範。”



王敏娟表示，督導委員會可作出AI的建議，如制定AI的應用標準等，“她曾在上海參與社會科學的重大項目，題目為‘怎麼為青少年制定使用AI的標準’，當標準出台後，老師們在AI教學時才能更得心應手、更放心地去使用AI技術，所以標準對課堂教學，對學與教肯定都是有很大的促進作用。”