匯全球南方合力　促世界和平發展

中評社北京10月25日電／據新華社報導，“金磚＋”領導人對話會24日在俄羅斯喀山舉行。多位與會國家和國際組織領導人及代表在發言中表示，期待在“金磚＋”合作模式下深化各領域合作，攜手維護廣大發展中國家共同利益，進一步提升“全球南方”國家在國際事務中的話語權和代表性，推動構建更加公正合理的國際秩序，促進世界和平與發展。



俄羅斯總統普京表示，對於金磚成員國來說，同全球南方國家共同探討問題非常重要。與會各國對文明多樣性有著相似的願景。願同全球南方國家一道，推動包容和可持續發展，建設一個惠及各國人民、尊重發展權利和民族特性的更美好世界。



埃及總統塞西說，世界和平與發展正受到單邊主義和保護主義的威脅。發展中國家需要團結起來，加強協商與合作，這是應對當前全球挑戰的重要途徑。他強調，新開發銀行和亞投行為發展中國家實施多領域發展項目提供了便利，在幫助各國融資方面發揮重要作用，帶動了南南合作。



南非總統拉馬福薩認為，堅持多邊主義、完善全球治理體系是促進世界和平與發展的重要途徑。“金磚合作機制、‘金磚＋’是廣大全球南方國家和新興市場國家團結合作的重要平台，對各國經濟、社會、文化發展貢獻巨大。”



巴西外交部長維埃拉指出，全球南方國家是促進世界和平與發展的積極力量。金磚合作機制致力於共同建設一個更加公平的世界，“我們將持續為構建國際經濟新秩序而努力”。



埃塞俄比亞外交國務部長梅斯加努說，金磚國家和全球南方國家匯聚一堂，共商南南合作大計。全球南方國家應把握歷史機遇，集中資源，協調立場以應對各種危機。“相信南南合作能夠為維護和平與安全、消除貧困、促進發展和減緩氣候變化影響等作出有意義的貢獻。”



在哈薩克斯坦總統托卡耶夫看來，“金磚＋”具有巨大的發展潛力，它將來自不同大陸的國家聚集在一起，有效利用共同機遇，加強團結，造福所有參與者。托卡耶夫支持提升全球南方國家的代表性和發言權。他說，“必須傾聽全球南方的聲音”。