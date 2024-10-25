聚“全球南方”合力，行命運與共大道

中評社北京10月25日電／據新華社報導，“作為‘全球南方’的第一方陣，我們要展現集體智慧和力量，為構建人類命運共同體挺膺擔當。”習近平主席24日在“金磚＋”領導人對話會上發表重要講話，深刻闡釋深化“全球南方”團結合作的中國主張，宣示中方與“全球南方”攜手並進的堅定決心。講話高瞻遠矚，體現了對歷史大勢的深刻洞悉，對世界和平與發展事業的責任擔當，激蕩起“全球南方”聯合自強的磅礴力量。



潮起南方，萬象更新。“全球南方”群體性崛起，是世界大變局的鮮明標誌。作為新興市場國家和發展中國家的集合體，“全球南方”占世界經濟比重已提升到40%以上，正在深刻改寫世界經濟版圖，成為國際秩序變革的關鍵力量。從“沉默的大多數”到聲勢卓然壯大，“全球南方”為推動人類進步發揮著舉足輕重的作用。無疑，“全球南方”國家共同邁向現代化是世界歷史上一件大事，也是人類文明進程中史無前例的壯舉。世界百年變局正加速演進，國際形勢越是複雜，“全球南方”國家越要堅持獨立自主、團結協作，在振興之路上並肩奮鬥、砥礪前行，走在推動構建人類命運共同體的前列。



作為“全球南方”的第一方陣，金磚國家如何順應時代大勢，引領“全球南方”加強團結協作、實現共同發展？習近平主席提出三點主張：堅守和平，實現共同安全；重振發展，實現普遍繁榮；共興文明，實現多元和諧。這三點主張與中國提出的全球安全倡議、全球發展倡議、全球文明倡議相互契合，回應了“全球南方”求和平、謀發展、促合作的迫切需要，體現著各國堅持多邊主義、倡導和合共生、捍衛國際公平正義的共同追求。和平是人民的永恒期望，金磚國家要做維護和平的穩定力量，加強全球安全治理，探索標本兼治的熱點問題解決之道；發展是解決一切問題的總鑰匙，金磚國家要做共同發展的中堅力量，積極參與和引領全球經濟治理體系改革，推動把發展置於國際經貿議程中心地位；多樣文明是世界的本色，金磚國家要做文明互鑒的促進力量，增進溝通對話，支持彼此走符合本國國情的現代化道路。