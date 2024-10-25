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德國總統：德願同中繼續深化各領域交流合作
http://www.CRNTT.com   2024-10-25 12:32:41


　　中評社北京10月25日電／據人民網報導，德國總統施泰因邁爾23日在德國首都柏林會見新任中國駐德國大使鄧洪波時說，德方願同中方繼續深化各領域交流合作。

　　鄧洪波當天向施泰因邁爾遞交國書。施泰因邁爾表示，德國重視發展對華關係，願同中方繼續深化各領域交流合作，並在國際和地區事務上加強溝通協調。

　　鄧洪波表示，中德加強合作符合雙方共同利益。中方願同德方一道，增進政治互信，深化務實合作，推動雙邊關係行穩致遠並取得更大發展。

　　鄧洪波9月9日抵德履新。


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