Sibos年會：共享中國金融開放新機遇

中評社北京10月25日電／據新華社報導，展台前，咨詢與業務洽談活動絡繹不絕；過道上，金融界人士密切互動，傍晚時分依然不願散去……連日來，在北京國家會議中心，環球銀行金融電信協會（Swift）國際銀行業運營大會2024年會（Sibos2024年會）氣氛熱烈。



這是Sibos自1978年開辦以來首次來到中國內地舉辦，共有114家外資機構和19家中資機構參展，包括摩根大通、花旗、匯豐、渣打、德意志銀行等國際金融機構，以及阿聯酋阿布扎比第一銀行等來自新興市場的機構。



麥肯錫全球資深董事合夥人周寧人說，中國內地城市首次主辦Sibos年會，釋放出中國歡迎更多全球金融機構參與金融行業發展的積極信號。



Swift亞太區總裁黃式進表示，自1985年在京開設代表處以來，Swift成為中國金融變革的親歷者和見證者。2019年，Swift在北京成立全資子公司，2021年與中國4家合作夥伴共同成立金融網關公司。“中國金融市場准入不斷開放，跨境貿易和資本流動持續增加，為全球金融發展帶來機遇。”



“這是我第3次參加Sibos年會。年會首次在中國內地舉辦，反映了中國擴大開放、擁抱世界的態度。”記者見到從倫敦飛來北京參會的瑞銀集團司庫數字資產主管鄒小楠時，她剛剛結束一場關於數字化資產的分組討論，“Sibos可以說是金融機構的老朋友見面會、行業研討會和業務洽談會，非常務實。”



“太忙了！每天光在會場就要見幾十位客戶，有時甚至連會議室都訂不到，只能站著談。”星展集團環球交易服務部主管林順忠說，“隨著中國經濟不斷發展，中國金融業對外開放的廣度和深度不斷拓展，星展在華業務迅速增長，服務的客戶不斷增加。”



“中國市場是渣打集團全球業務的核心，我們在中國的整體投資不斷增加，今後也會持續調整和優化業務。”今年已經多次來華的渣打集團行政總裁溫拓思在接受記者採訪時說，中國正在不斷加快金融領域開放步伐，作為中國首家新設外商獨資證券公司，渣打證券今年正式展業，為集團的中國業務帶來新機遇。