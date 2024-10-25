世界互聯網大會烏鎮峰會開啟新篇章

中評社北京10月25日電／據新華社報導，記者24日從世界互聯網大會烏鎮峰會在北京舉行的新聞發布會上獲悉，以“擁抱以人為本、智能向善的數字未來——攜手構建網絡空間命運共同體”為主題的2024年世界互聯網大會烏鎮峰會，將於11月19日至22日在浙江烏鎮舉行。



世界互聯網大會秘書長任賢良在會上介紹，本次峰會將聚焦人工智能技術、產業發展及其對人類經濟社會的影響，回應各方對人工智能發展與治理的關切。



任賢良表示，本次峰會創新求變，注入峰會發展新元素。全新設立“世界互聯網大會傑出貢獻獎”，以表彰在全球互聯網相關領域做出傑出貢獻的個人和企業；成立世界互聯網大會人工智能專業委員會，作為大會國際組織成立後設立的第一個專業化、常態化分支機構，將搭建人工智能國際交流合作平台；啟動世界互聯網大會智庫合作計劃，預計約60家全球互聯網領域國際高端智庫共同參與；設立世界互聯網大會數字研修院，並舉辦全球互聯網人才卓越計劃研修班，為全球特別是發展中國家政府部門、社會組織、企業管理層搭建國際化研修平台。



浙江省委常委、宣傳部部長趙承表示，本次峰會聚焦人工智能，將從展會、賽事、活動等3個方面展示前沿技術、最新成果。通過多維展示，將呈現給大家一屆與以往不同的峰會，助力人工智能領域更多合作達成、更多成果轉化，為人工智能推動新質生產力發展提供新理念、新思路、新方案。



2014年11月，首屆世界互聯網大會在浙江烏鎮舉行。今年，世界互聯網大會烏鎮峰會邁入第11個年頭，正式開啟“下一個十年”的新篇章。



