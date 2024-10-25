﻿台軍大烏龍：情報員信息外洩

中評社北京10月25日電／據大公報報導，台灣地區防務部門近日傳出發生重大洩密事件，防務部門負責人顧立雄等高官及情報人員的個人資料全部外洩。據說，最嚴重的是台“軍情局”人員身份資料屬於“極機密”，因此在單位內外全都使用化名。然而這份名册竟然羅列了“軍情局”所有申報人員的真實姓名，讓極機密的情報員身份曝光，恐造成極度嚴重的危害。島內有退役將領批評台防務部門紀律鬆散，所造成的嚴重後果難以亡羊補牢。



據台媒報導：負責“肅貪防弊”的台防務部門政風室目前正在進行所有負責財務、採購人員以及上校以上人員的財產申報，包括所有將官、“參謀總長”梅家樹以及防務部門負責人顧立雄，因此陸續將申報數據傳送給個人。不料在此過程中，有工作人員誤將記載所有人員財產數據的名册檔案當成附件，一並寄給申報人以及各軍種承辦人員。不少人收到數據後，發覺竟然看到自防務部門負責人以下所有重要人員的個人資料，立刻向上匯報。



雖然這份申報名册通過防務部門內網發送，但有人憂心所有人都是有好奇心的，一旦收到這份數據，相信多少都會因好奇而瀏覽。財產申報資料中，不但有申報人個人及年滿20歲以上家屬的數據，還有各項收入以及個人存款、不動產、投資，甚至包括具有價值的收藏，“一旦看到內容，無異於把一家人私密財務全都摸透”。台軍方人士擔憂，萬一數據遭有心人下載留存，或私自保留，“又不慎遭到黑客竊取，或刻意外流，外洩的概率相當大”。



個人財務醫療信息曝光



台軍方表示，第一時間已要求各單位採取公文系統退件等方式，進行風險管控，並針對全案檢討疏責，強化公文作業管制流程，以防範類似情況再度發生。