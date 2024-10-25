古巴國家主席迪亞斯－卡內爾會見李書磊

中評社北京10月25日電／據新華社報導，10月22日，古共中央第一書記、古巴國家主席迪亞斯－卡內爾在哈瓦那會見率中共代表團訪古並出席中古兩黨第六屆理論研討會的中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊。



李書磊轉達習近平總書記、國家主席對迪亞斯－卡內爾的親切問候。李書磊說，習近平總書記和迪亞斯－卡內爾第一書記就兩黨兩國關係發展達成重要共識，為中古長期友好指明了方向。中方願同古方一道，共同落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，不斷深化傳統友誼，拓展友好合作，在涉及彼此核心利益問題上相互支持，在國際和地區問題上密切配合，攜手共建中古命運共同體。



迪亞斯－卡內爾請李書磊轉達對習近平總書記的良好祝願，高度評價古中兩黨兩國特殊友好關係，衷心感謝中方對古經濟社會發展的支持幫助，表示願加強兩黨治國理政經驗交流，深化各領域務實合作，加強國際協作，攜手共建古中命運共同體。



訪古期間，李書磊還會見古共中央政治局委員、全國人民政權代表大會主席兼國務委員會主席拉索，同古共中央政治局委員、中央組織書記莫拉萊斯舉行會談，看望古巴革命領導人勞爾·卡斯特羅大將。以“推進社會主義建設事業，構建命運共同體”為主題的中古兩黨第六屆理論研討會23日在哈瓦那舉行，李書磊出席並作主旨報告。



