背靠祖國綠能市場　港企氫能業務橫跨歐亞

中評社北京10月25日電／據大公報報導，全球對氫能產業重視程度不斷提高，對綠色能源需求不斷增長，而在此領域，已有港企率先抓住商機，與國內外知名高校和科研機構緊密合作，布局綠氫能源產業。再生綠氫能源科技亞洲有限公司（香港）及其旗下位於內地的子公司立足於全球能源市場對製氫設備的巨大需求，打造綠氫能源制備、儲運、應用產業鏈。



據瞭解，其推出的新一代電解槽水製氫技術，引入歐洲科研成果，以國內科研優勢賦能升級，實現綠氫能源制備核心技術的自主可控。目前公司在中國投資建設年產500台碱性電解槽的工廠，還計劃在沙特和葡萄牙布局另外兩家工廠，業務橫跨歐亞。



用好香港政策優勢 推進海內外氫能應用



24日，再生綠氫能源科技亞洲有限公司（香港）及其全資子公司北京億境星氫能源科技有限公司，在山東濱州舉辦“2000標方常壓型模塊化碱性電解槽”通電運行技術評審會。該電解槽項目通過了由來自東南大學、中石化、國家能源集團等行業專家組成的委員會評審，標誌著公司全面實現綠氫能源制備核心技術的自主可控，並躋身國際領先行列。該產品已經於今年10月14日在全國標準信息公共平台公告，可以正式生產及銷售。



港企優勢在於國際化視野



再生綠氫能源科技亞洲有限公司（香港）總裁宋偉在接受大公報專訪時表示，公司選擇率先布局製氫設備領域，是源於國際市場的巨大需求。“全球對綠色能源需求不斷增長，歐洲市場對於綠氫能源的需求尤為迫切。”宋偉說，歐盟國家和地區由於自身氫產能不足，正積極尋求通過氫氣進口實現其能源和氣候目標。此次推出的新一代電解槽水製氫技術，在這一背景下應運而生。