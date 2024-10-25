2024“中國貿促”綠色合作展覽會開幕

中評社北京10月25日電／據人民網報導，2024年10月23日至26日，由中國貿易促進委員會主辦、上海浦東國際展覽有限公司承辦的“中國貿促”（瀾湄）綠色合作展覽會（以下簡稱瀾湄綠色展），在泰國曼谷國際貿易會展中心隆重召開。本次瀾湄綠色展與“2024（第二屆）泰國綠色科技展覽會（Green Technology Expo）”同期同地舉辦，雙展聯動的模式不僅體現了中泰兩國在綠色科技領域的深度合作，也彰顯了瀾湄區域對綠色可持續發展的共同追求與堅定信念。



10月24日下午，瀾湄綠色合作展開幕式上，中國國際貿易促進委員會駐泰代表處首席代表周光曜代表主辦單位致歡迎辭，中國駐泰王國大使館經商處參贊張瀟瀟、上海市國際貿易促進委員會副會長楊東升、泰中商務委員會副主席徐根羅、泰國工業聯合會執行委員會紡織工會主席Dr.Jiraporn Wiriyapongsakul等嘉賓分別致辭。泰國投資促進委員會第二投資促進局投資促進官員 Ms. Yordkamon Suthirapojn發表了主旨演講，為中國企業更好地瞭解泰國投資環境提供了專業的解答。來自中泰兩國及瀾湄區域的行業領袖、專家學者們共同參與，他們就新能源汽車、光伏儲能、節能環保等綠色技術領域的最新進展與未來趨勢進行了深入交流與探討。



展會將持續至10月26日，展出面積達1000平方米，共有34家來自中國的優秀企業參展。現場特設瀾湄地區成果展示區，全面展示六國在綠色發展、生態保護、清潔能源等領域的20個合作成果與成功案例。這些案例包括瀾滄江—湄公河環境合作中心成立後的老撾生活垃圾固廢處理項目、緬甸豆類新品種及綠色增產增效項目，綠色技術銀行參與的柬埔寨智慧供水項目，雲南省綠色能源行業協會的緬甸智慧路燈項目等。這些成果不僅彰顯了瀾湄合作的深厚底蘊與廣闊前景，也為瀾湄區域的綠色發展提供了寶貴的經驗與啟示。



瀾湄綠色合作展覽會是中國貿促會為積極推動“瀾滄江—湄公河合作機制”，促進民間經貿往來與合作而創立的展會，多年來在瀾湄國家中輪流舉辦，得到了泰國、柬埔寨、老撾、緬甸、越南等湄公河國家的支持。此次為期四天的展覽，不僅促進了中泰兩國在綠色技術領域的深度交流與合作，更為瀾湄區域乃至全球的綠色可持續發展探索了新的路徑與可能。此次瀾湄綠色展的成功舉辦，將進一步推動瀾湄區域綠色合作的深入發展，為構建人類命運共同體貢獻更多瀾湄力量。