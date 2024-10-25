首屆杜拜論壇在阿聯酋杜拜舉行

中評社北京10月25日電／據人民網報導，主題為“攜手四十載，共謀新發展”的首屆杜拜論壇10月23日在阿聯酋杜拜舉行。中阿各界1500餘名嘉賓圍繞中阿經濟發展與合作前景、新能源、新青年、新媒體等主題進行深入交流，共謀中阿關係更加美好的明天。



論壇是中阿建交40周年慶祝活動之一，由中國駐杜拜總領館、中國公共外交協會、杜拜政府媒體辦公室和杜拜商會聯合主辦。



中國駐阿聯酋大使張益明在開幕式致辭中表示，中國和阿聯酋是全面戰略夥伴也是志同道合的好朋友，更是守望相助的好兄弟。中國是阿聯酋第一大貿易夥伴，阿聯酋是中國在阿拉伯地區第一大非石油貿易夥伴、最大出口市場和最大投資目的地。中阿合作沒有最好、衹有更好，我們今天立足本地放眼世界、著眼當下放眼未來，為推動新形勢下中阿能源、青年和媒體等領域交流合作建言獻策、貢獻智慧。



杜拜商會總裁兼首席執行官穆罕默德·盧塔表示，中國是阿聯酋最大的非石油貿易夥伴，阿聯酋是中國在阿拉伯地區的首選投資目的地。展望未來，杜拜商會將與中方深化“一帶一路”相關合作，在貿易、物流、房地產、建築和高新技術領域持續打造新的增長點。圍繞數字化轉型和可持續發展等目標，開展人工智能、物聯網、綠色技術和醫療保健等領域合作，讓雙方合作成果造福兩國人民。



中國公共外交協會會長吳海龍表示，在走獨立自主的發展道路、堅決維護國家主權安全和發展利益的追求上，中阿兩國相互依靠；在實現民族振興、人民幸福、夯實可持續發展基石的道路上，中阿兩國相互成就；在促進經濟全球化與國際合作、應對共同挑戰、構建中阿命運共同體和人類命運共同體的過程中，中阿兩國相互扶持，多領域合作成果豐碩，堪稱典範。



中國建築集團總經理文兵表示，中國與阿聯酋友誼源遠流長，是發展建設中優勢互補的真誠朋友、重要夥伴。中建集團自2003年進入阿聯酋市場，是中阿關係發展的參與者、貢獻者、受益者。今後將進一步加大在阿投資建設力度，努力當好中阿友好的實踐者和推動者。