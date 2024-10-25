中國考古“出海”新一幕：我在埃及做考古

中評社北京10月25日電／據新華社報導，綠臉木乃伊棺、貓女神神廟的地下寶藏……來自埃及“永恒之地”薩卡拉的400餘件新鮮出土文物，7月以來在中國和埃及聯合舉辦的“金字塔之巔：古埃及文明大展”上備受矚目。



作為上海外國語大學世界藝術史研究所與埃及國家考古隊聯合考古的成果，它們展示了中國考古“出海”、參與國際競爭與合作的最新收穫。



“很難，也很幸運！”中埃薩卡拉聯合考古項目負責人之一、上海外國語大學世界藝術史研究所研究員薛江向記者講述了在埃及考古的苦樂——他們如何深入溫度高達六七十攝氏度的沙漠地下，呼吸著混合幾千年細菌和香料的“獨特配方”空氣，拂去文物上堆積數千年的塵埃，讓那些“一眼萬年”的墓葬壁畫和精美絕倫的人形木乃伊棺重見天日。



他們一出手，就在考古必爭之地拿到了“C位”



薩卡拉，尼羅河西岸的沙漠、震撼世界的“永恒之地”。這塊長約6公里、寬約1.5公里的沙漠裡，散落著3到13王朝的15座金字塔，包括大約建於公元前2630年的喬賽爾梯形金字塔。它是古埃及王陵、貴族墓地和動物木乃伊埋葬極為密集之處。



2020年，薩卡拉“一掘驚天下”。考古學家在薩卡拉發現了一處距今2500年前的墓葬群，入選當年世界十大考古發現。薩卡拉，成為全球頂級考古團隊“必爭”之地。



“研究古埃及文明，薩卡拉有多重要？薩卡拉可以說是古埃及‘記憶的原點’和‘歷史的開端’。今天全世界廣泛使用的埃及英文名Egypt，就源自埃及最古老都城孟菲斯的‘普塔神靈魂之廟’，薩卡拉是孟菲斯的核心墓地。”薛江說。



如此全球矚目的重要考古遺址，中國學者是如何參與發掘，並取得令人驚嘆成果的？