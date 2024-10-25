永樂宮壁畫藝術特展在聯合國教科文總部舉辦

中評社北京10月25日電／據大公報報導，24日，由山西省運城市芮城縣人民政府、山西省永樂宮壁畫保護研究院主辦，文明碎片（北京）文化發展有限公司承辦的“永樂宮壁畫藝術特展暨數字創意時代人類藝術遺產的保護、傳承與發展研討交流會”在位於法國巴黎的聯合國教科文組織總部舉行。此次活動不僅豐富了中法文化交流，也為世界各國的文化遺產保護與傳承帶來了中國經驗和啟示。



此次展覽標誌著黃河文化遺產的重要組成部分——歷經百年繪制的永樂宮壁畫《朝元圖》首次在海外公開展出。壁畫以1／2比例的手工復刻形式呈現在教科文組織總部米羅廳，為國際觀眾提供了一個近距離欣賞中國傳統壁畫傑作的獨特機會。



除展示《朝元圖》復刻品外，展覽還包括AI技術賦能文物修復成果、傳統壁畫礦物質顔料、壁畫服飾及文物復刻、文創產品四個板塊，展現了中華傳統文化遺產與現代技術、現代產品的融合之美。與會國際專家學者高度讚賞了《朝元圖》這一在歐洲罕見的東方藝術傑作，並對中國在文化遺產保護和傳承中的創新實踐給予了高度認可，尤其是數字技術的巧妙應用。



中國常駐聯合國教科文組織副代表王盈代表中國常駐聯合國教科文組織代表團向展覽的成功舉辦表示祝賀。他表示，此次展覽和學術研討會為中法及國際社會在文化遺產保護領域提供了一個對話的契機，促進世界各國在多元文化背景下更好地理解與合作。中國將持續通過積極參與國際文化事務，促進全球文化的共同繁榮與發展。



在研討會上，聯合國教科文組織文化多樣性項目與人工智能工作負責人卡拉琳·蒙泰爾女士發表致辭時強調，人工智能在文化領域的迅速發展對文化創意產業帶來的機遇與挑戰。她指出，聯合國教科文組織致力於支持各國在數字生態系統中制定相關政策和戰略，推動文化遺產的保護、傳承和可持續發展，同時確保人工智能的應用符合倫理規範，尊重人權和文化多樣性。