北京來論：紀念台灣光復 銘記歷史

海峽兩岸關係法學研究會常務理事、北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺（來源：中評社資料圖） 中評社香港10月26日電（作者 朱松嶺）1945年10月25日，中國政府根據《開羅宣言》《波茨坦公告》和《日本投降條款》，正式接收台灣，宣告了台灣光復。台灣光復是中華民族頑強鬥爭、抵禦外侮、洗雪國恥、揚眉吐氣的光輝時刻，也是中國人民在世界反法西斯戰爭中偉大勝利的輝煌標誌。它承載著中國人民為保衛國家主權、維護民族尊嚴所做出的巨大犧牲，彰顯了中華民族不屈的抗爭精神。它不僅是兩岸同胞不可忘卻的共同記憶，更是台灣歸屬於中國、兩岸同屬一個中國的鐵證。每年10月25日的台灣光復紀念都提醒兩岸同胞，要警鐘長鳴，勿忘國恥，團結、統一、奮起！



然而，這樣一個重大歷史事件和紀念日卻屢遭民進黨當局的系統削弱和篡改。2001年，陳水扁執政期間，取消了島內的法定假日“台灣光復紀念日”，進而廢棄“光復節”，將其篡改為具有日本意味的“終戰紀念日”。2016年，民進黨再次執政後，全部取消了台灣當局主辦的台灣光復節紀念活動。2020年，中國國民黨邀請民進黨當局領導人蔡英文等出席中國國民黨舉辦的“台灣光復節”紀念活動，蔡英文辦公室以所謂另有行程規劃為由拒絕參加。



時至今日，民進黨當局不斷削弱台灣光復的重要意義，不斷消解“台灣光復紀念日”的神聖光環，為此不惜篡改歷史教科書，編造論述。當前島內歷史教科書中用“媚日反中”意味濃厚的論述冰冷地陳述這一高光時刻，用所謂“接收”“移入”等毫無感情的用語刻意淡化台灣從日本非法統治下回歸祖國懷抱的歷史事實，妄圖用這種方法培養“媚日情結”和“反中情緒”。賴清德上台以後，瘋狂鼓吹新“兩國論”，為了蒙蔽島內民眾，甚至不惜用“中華民國”借殼上市“台獨”，將“中華民國”政治符號“台獨化”，進一步混淆了島內民眾的視聽。

