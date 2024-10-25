公安部公布50個民族資產解凍類詐騙項目

中評社北京10月25日電／據人民網報導，公安部今日召開新聞發布會，通報公安機關開展打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動舉措成效情況。會上，公布了50個民族資產解凍類詐騙項目，以提醒廣大群眾切勿上當受騙。



今年以來，公安部部署全國公安機關開展打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動，打掉了一批民族資產解凍類詐騙團夥，查明了一批民族資產解凍類詐騙項目。這些詐騙項目打著國家、民族旗號，通過偽造國家機關公文、證件、印章，編造國家相關政策等手段，開發專門的APP推廣虛假投資項目，通過網絡群組尋找代理人、發展下線，利用網絡會議培訓“洗腦”，謊稱只需低投入就能獲得高額回報，誘騙受害人在網上簽訂協議、購買商品參與投資，以此方式實施詐騙。



公安機關提醒廣大群眾，我國沒有任何民族資產解凍類項目和組織。請大家切實增強識騙意識、提高防騙能力。根據相關法律規定，凡是轉發、鼓動、宣傳民族資產解凍類信息，或者招募會員、組織人員非法聚集的，均涉嫌違法犯罪，公安機關將依法嚴厲查處。如發現類似違法犯罪線索，請立即向公安機關舉報。



現將公安機關梳理匯總的第二批民族資產解凍類詐騙項目和APP名稱公布如下，主要涉及中國政企、二五德生等50個虛假項目：



1、中國環球國際集團；



2、中國智雲基金協會；



3、中華國際梅花協會；



4、中國雲交易所；