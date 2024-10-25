土耳其確定對土軍工廠實施恐襲人員身份

中評社北京10月25日電／兩名恐怖分子23日襲擊了土耳其航空航天工業公司的一座軍工廠。土耳其內政部長耶爾利卡亞24日在社交媒體上說，土政府已確定這兩名恐怖分子身份，他們均為庫爾德工人黨成員。



新華社報導，耶爾利卡亞說，其中的男性恐怖分子名叫阿里·奧雷克，女性恐怖分子名叫米內·塞維金·阿奇切克。他們在襲擊中使用了自動步槍和炸藥，兩人均在與工廠保安人員交火中被擊斃。



據土耳其媒體此前報導，恐怖分子23日乘車到達土耳其航空航天工業公司位於安卡拉省卡赫拉曼卡讚區的一個工廠門口，隨後與工廠保安人員發生交火。在談及此次襲擊中除恐怖分子以外的人員傷亡時，耶爾利卡亞說，此次恐襲造成5人死亡、22人受傷。



目前尚無任何組織宣稱實施了此次襲擊。恐襲發生後，土耳其加強了對機場等重要目標的警戒。



土耳其空軍23日深夜對伊拉克和敘利亞兩國北部的庫爾德武裝發動空襲。分析人士認為，該行動是為了報復庫爾德工人黨23日對土耳其航空航天工業公司一軍工廠的襲擊。土國防部隨後證實，土空軍戰機分別摧毀了29個伊拉克境內目標和18個敘利亞境內目標，共有59名“恐怖分子”被消滅，其中包括兩名高級成員。



庫爾德工人黨成立於1979年，尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敘利亞交界處的庫爾德人聚居區建立獨立國家，被土耳其列為恐怖組織。近年來，土耳其軍隊多次越境打擊伊拉克和敘利亞境內的庫爾德武裝。