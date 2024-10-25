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景德鎮手工藝人打造迷你陶瓷器具
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2024-10-25 17:17:57
中評社北京10月25日電／據新華社報導，景德鎮陶瓷匠人王文化打造了一批微型陶瓷，從燒水壺到小茶杯、小蓋碗。眾多網友對他的絕技贊嘆不已。
王文化說：“國內的創作大環境特別好，讓我們這樣的藝人工匠能潛心搞創作。更重要的是，中國傳統文化越來越被世界認可，中國符號與現代生活可以更好地結合，我期待做出更多更好的作品獻給全世界。”
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