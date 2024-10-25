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中外學者共議“考古與氣候變化”
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2024-10-25 17:16:44
中評社北京10月25日電／據新華社報導，故宮博物院與杜倫大學近日聯合舉辦全球學術講座，聚焦“考古與氣候變化”主題，邀請來自英國杜倫大學、中國社會科學院考古研究所、南京大學、吉林大學、北京聯合大學等國內外30餘位專家學者，共同探討考古學在應對氣候變化挑戰中的重要作用。講座旨在以長時段的歷史視角來理解人類與環境的互動，進而通過考古學的研究為當前和未來可持續發展戰略提供參考。
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