香港歷史博物館獲贈兩萬餘件近代中國影像

中評社北京10月25日電／據新華社報導，香港歷史博物館近日獲夢周文教基金會捐贈2.4萬餘件中國影像藏品，其中大部分為清朝末年至民國初年的照片，內容廣泛，題材多樣，珍貴且全面。



夢周文教基金會成立於2007年，以支持文教研究和出版等為宗旨。該基金會與香港歷史博物館聯合籌劃的“回望——夢周文教基金會早期中國影像藏品展”開幕典禮當日同步舉行。



香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄在典禮上致辭表示，這批影像藏品是夢周文教基金會多年來在各地努力搜集而得的成果，此次捐贈為研究近代中國社會面貌提供了非常好的材料，也增加了公眾認識百年前中國歷史的途徑。他期待基金會的無私捐贈及弘揚中華文化的熱誠能鼓勵更多人捐贈與中國文化歷史相關的文物，通過文物講好中國故事。



此次藏品展精選500餘件影像，分為“引子”“定格的山河”“生活的相貌”“攝影的工藝”四部分，呈現清末民初的城市景觀、歷史建築、百姓生活，涵蓋第二次鴉片戰爭、洋務運動、甲午戰爭、八國聯軍入侵及日俄戰爭等重要歷史事件，還包括反映早期攝影術發展的各種攝影材質及不同格式的照片等。



展覽的精選展品有：現存最早的中國影像照片之一、一張攝於180年前的澳門南灣照片；美國攝影師詹姆斯·利卡爾頓於1900年拍攝的立體照片；著名華人攝影師黎芳拍攝的風景照；曾在19世紀社交場合流行的“名片照”等。