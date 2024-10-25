《山海情》等中國視聽佳作走向世界

中評社北京10月25日電／據人民日報報導，正午陽光影業出品的電視劇《山海情》已譯成英語、法語、西班牙語、德語、韓語、阿拉伯語等語種，在北美、東南亞、阿拉伯地區和非洲的部分國家播出。其中，該劇在優兔平台上的觀眾好評率高達98%，同期劇目點擊量第一。



愛奇藝出品的《無敵鹿戰隊》是美國尼克兒童頻道全球預購的第一部中國出品的動畫片，也是首部被國際知名電視媒體預購並全球大範圍播放的國產系列動畫。《無敵鹿戰隊》第二季譯成30多種語言，在全球100多個國家和地區播出。



2023年春節期間，陝西廣電融媒體集團出品的《“大美中國·多彩絲路”2023絲路嘉年華暨絲路春晚》除了在陝西廣電融媒體矩陣及人民網等媒體平台聯動播出，還通過新西蘭KORDIA電視台、俄羅斯金磚電視台、亞美尼亞電視台、英國普羅派勒衛視、馬來西亞互聯網點播平台LongTV、波蘭SIGHTZONE等平台在海外播出，觸達超過5億人口，吸引“一帶一路”共建國家觀眾的關注。



近年來，不少中國視聽作品在海外主流媒體和平台獲得廣泛認可，受到觀眾喜愛。10月11日，在首屆中國廣播電視精品創作大會開幕式暨主論壇上，國務院新聞辦公室和國家廣播電視總局策劃的“視聽中國全球播映”活動優秀作品、入圍作品和優秀推廣機構評選結果發布，20部優秀作品、20部入圍作品和10家優秀推廣機構的代表獲頒證書。



“視聽中國全球播映”活動精選數百部多語種視聽節目精品，通過100餘家海外主流媒體及網絡視聽平台，重點在“一帶一路”共建國家播出，取得顯著國際傳播效果。



這些作品和機構為什麼能取得優異成績？有哪些成功經驗和啟示？帶著這樣的問題，記者採訪了獲獎作品出品方和推廣機構的代表。



挖掘文化內涵 展現中國魅力



獲獎視聽作品講述感人的中國故事，蘊含深厚的文化內涵，充分體現了中國精神。這些作品融入大量中華文化元素，在國際傳播中展示和傳播的中國文化特色吸引全世界關注，增強了國際社會對中國文化的認知和認同。