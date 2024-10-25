“詩旅江西”，讓詩旅融合釋放更大活力

中評社北京10月25日電／據人民日報報導，以詩詞豐富旅遊內涵、提升旅遊價值，以旅遊弘揚詩詞文化、推動詩詞傳播。今天的詩詞旅遊既是文化傳統的延續，也有著新的時代內涵和表現形式。



唐詩宋詞裡的江山勝跡，至今依然是中國人寄托情感、凝聚認同的精神依憑。近年來，與詩詞相關的文旅融合新業態不斷湧現。跟著詩詞游歷山水，尋訪詩人足跡，體味詩心詩情，正日益受到人們歡迎。以詩詞豐富旅遊內涵、提升旅遊價值，以旅遊弘揚詩詞文化、推動詩詞傳播。詩旅融合成為以文塑旅、以旅彰文的新亮點，也是推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展的有益實踐。



中華民族自古就把旅遊和讀書結合起來，崇尚“讀萬卷書，行萬里路”。古人流傳至今的許多山水詩、邊塞詩，都是詩人游歷的文學成果。今天的詩詞旅遊既是文化傳統的延續，也有著新的時代內涵和表現形式。



一首“桃花潭水深千尺，不及汪倫送我情”，讓安徽涇縣的桃花潭景區引來無數遊客；一首“勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人”，讓甘肅敦煌的陽關遺址走紅網絡；河南鞏義打造的“宋詞園”，已成為宋詞愛好者的打卡地，人們在移步換景間，感受著詩情畫意……這些例證都體現出，詩詞正在成為旅遊業發展中的活躍因子。創造性地利用詩詞資源，有助於提升旅遊目的地的文化品位和文化形象。一批詩詞文化景觀和詩詞創作研究傳承基地的相繼建成，更是豐富了詩詞主題旅遊的載體，讓人們在游覽景區的同時接受詩詞文化的熏陶。在旅遊需求日益多樣化、個性化、品質化的背景下，詩詞旅遊展現獨特吸引力，受到市場追逐和遊客歡迎。



調研發現，當前詩詞旅遊在需求旺盛的同時，也存在一些亟待重視和解決的問題。如，一些地方在對詩詞主題景區的推介中忽視價值引領和文化建構，存在戲說歷史、消解歷史的傾向；一些地方的文旅部門和詩詞組織、詩詞愛好者群體少有互動、合力不足等。