“空中快遞員”飛進農村

中評社北京10月25日電／據央視新聞報導，記者從國家郵政局獲悉，前三季度我國郵政行業寄遞業務量完成1376.7億件，同比增長19.6%。其中，快遞業務量累計完成1237.7億件，同比增長22%。



今年以來，鄉鎮和村級服務網絡不斷增多。交郵合作、快快合作等多種方式讓農村快遞市場規模持續壯大。



在湖南岳陽市湘陰縣，養殖大戶姚岳輝每天都要下湖捕撈新鮮的螃蟹，利用互聯網平台將湘陰螃蟹銷往了全國各地。



湖南省岳陽市湘陰縣金爪蟹養殖農民專業合作社農戶姚岳輝：現在通過物流，一天能銷售一兩千斤，早上起來，到了下午就基本沒有貨了。



為了及時保障新鮮農產品快速發運，快遞企業還與鄉鎮、農村、農戶建立鎮村協同機制，在具備大批量快遞業務的行政村內設置多個服務點，減少快遞在鎮上中轉環節，提高運輸時效。



湖南省岳陽市鶴龍湖鎮某快遞網點負責人陳浩：針對不同客戶的需求，採取延長服務時間的舉措，每個片區我們還增設了一個攬收點，由業務員上門收件，實現了周邊城市半日到達，省內城市二十四小時到達。



今年前三季度我國快遞服務公眾滿意度達83.7分。國家郵政局數據顯示，前三季度，快遞服務公眾滿意度達到83.7分，較上年同期提升0.8分；重點地區72小時妥投率達到84.39%，較上年同期提升0.64個百分點。



快遞企業積極探索人工智能應用，數智化水平持續提升。