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我國兩河口水電站水庫首次蓄滿
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2024-10-25 17:03:01
中評社北京10月25日電／據新華社報導，25日，我國海拔最高的百萬千瓦級水電站，四川省內庫容最大、調節能力最強的水庫電站兩河口水電站，蓄至正常蓄水位2865米。
這標誌著我國第三大水電基地雅礱江中游龍頭水庫電站首次實現滿蓄，這對增強今冬明春四川電力保供能力，提升雅礱江梯級電站發電、防洪等綜合效益具有重要意義。
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