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農業農村部：推進糧油作物大面積單產提升
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2024-10-25 17:04:58
中評社北京10月25日電／據新華社報導，10月25日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹2024年前三季度農業農村經濟運行情況。
農業農村部總農藝師、種植業管理司（農藥管理司）司長潘文博表示，下一步農業農村部將按照“穩面積、增單產”兩手發力的要求，持續推進糧油作物大面積單產提升。
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