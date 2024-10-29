中評鏡頭：北京展覽館 一站式體驗俄式風情

北京展覽館，典型的蘇聯風格建築（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月29日電（记者 郭至君）在北京，哪裡可以看到俄式建築？品味正宗俄餐？欣賞俄羅斯畫家的大作和俄羅斯藝術表演？購買俄式零食？一個地方，回答完上述所有問題，這個地方就是北京展覽館。



北京展覽館前身是1954年10月建成的蘇聯展覽館，1958年正式更名為北京展覽館，是中國第一個大型綜合性展覽館。主建築樓頂裝有直徑2.5米的紅色五角星，中央大廳正面大門上部鑲嵌著毛澤東主席親筆題寫“北京展覽館”。北京展覽館建設正值中國第一個“五年計劃”（1953一1957年），同期蘇聯已經進入到第五個“五年計劃"（1951—1955年），蘇聯計劃經濟發展過程中形成比較完備的建築設計理論、建築創作原則、建設程序、建設方法和經濟技術指標，在北京展覽館建設中，不僅帶來蘇聯社會主義建築樣式，而且將蘇聯社會主義建築創作理論和方法傳遞到中國，對中國現代建築設計產生了深遠的影響。北京展覽館是一座雄偉、複雜、藝術性很高的展覽館建築，蘊含中蘇友好的時代主願，是中蘇人民團結和友好合作的象徵。



在北京展覽館建築群的西側，有一家1954年10月開業，被消費者親切稱為“老莫”的莫斯科餐廳，建築風格充滿俄羅斯情調，老一輩國家領導人曾在這裡多次舉行宴會，接待重要外賓。作為早期為數不多的西餐廳，莫斯科餐廳具有別樣的意義，它目睹了中國和蘇聯的蜜月時期、裂痕時期，旁觀了蘇聯解體，是中蘇關係變遷的見證。現在，莫斯科餐廳主營俄式西餐，在這裡可以吃到絕對正宗的羅宋湯、罐燜牛肉、奶油烤魚、大列巴……餐廳正門出來不遠處還有一家充滿著俄式家庭裝潢的咖啡店，逛累了可以歇一歇，體驗進入俄羅斯民居的感覺。此外，北展劇場還承接著多種多樣的與俄羅斯有關的展演，比如今年12月，俄羅斯國家芭蕾舞劇院就將在北展劇場上演新版《胡桃夾子》。



今年是中俄建交75週年，在北京展覽館，可以不用出國就邂逅一个迷你俄罗斯。