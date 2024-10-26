中評關注：“奧庫斯”擴軍事產業結盟引關切

“奧庫斯”軍工結盟引發中方嚴重關切 中評社華盛頓10月25日電（記者 余東暉）以美英幫助澳大利亞建造核動力潛艇為名建立的美英澳三方聯合機制--“奧庫斯”，展示強烈的擴大軍事產業與技術結盟的意圖。一度對“奧庫斯”軍事結盟意圖遮遮掩掩的美國軍方，現在公開宣稱“奧庫斯”就是要通過全方位的軍事能力共同開發，培養更有能力的聯合部隊，加強在印太地區的軍事威懾。



建立於2021年9月拜登政府初期的“奧庫斯”（AUKUS），也就是澳英美“三邊安全夥伴關係”，本來是打著美國和英國幫助澳大利亞建造“核動力潛艇”的旗號。這招致包括中國在內的亞太國家對於“奧庫斯”可能導致核擴散的反對與關切。但是三年多過後，“奧庫斯”正在從“支柱1”--聯合開發先進核動力潛艇，並在2050年前向澳大利亞交付8艘核動力和常規潛艇，向“支柱2”--新興軍事技術的共同開發與交付邁進。



面對中國等國的質疑，包括美“印太沙皇”坎貝爾等在內的美方高官一度遮遮掩掩，宣稱中國“誤解”美方意圖--美國不過是幫助澳大利亞建造“核動力潛艇”，而不是“核潛艇”，試圖淡化“奧庫斯”的軍事同盟色彩。但是現在美方已經開始高調宣示“奧庫斯”建立全面軍事產業聯盟的意圖。