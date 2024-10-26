交流與傳承：兩岸書畫名師對話活動在京舉辦

兩岸書畫名師對話啟動儀式（中評社 李婷萱攝） 中評社北京10月26日電（實習記者 李婷萱）兩岸書畫名師對話活動10月24日下午於北京電視台成功舉辦，兩岸書畫藝術家圍繞傳承弘揚中華優秀傳統文化藝術進行深入的對話交流，共創中華藝術兩岸聯結新篇章。



本次活動共邀請12位書畫屆藝術大師同台互動：著名油畫家、第十屆中國文聯榮譽委員、被譽為“共和國首席畫師”的劉宇一；著名書法家、台灣師範大學中文系教授杜忠誥；中國書法家協會名譽主席、中央文史館館員蘇士澍；前台北藝大美術學院院長林章湖；李苦禪之子、中央文史研究館資深官員、清華大學教授李燕等人受邀出席活動。



活動圍繞“國之巨匠 筆墨雕龍”、“龍的傳人 匠心永續”、“血脈交融 共創未來”三個單元展開精彩對話。期間，中國書法家協會名譽主席蘇士澍與台灣師範大學中文系教授杜忠浩兩岸大師切磋筆墨，精彩不已。《龍的傳人》歌曲原唱、台灣歌手李建復現場演繹《龍的傳人》致敬先輩，將活動氣氛推向高潮。



“多年來，旺旺集團與北京廣電建立了緊密的戰略合作夥伴關係，已經合辦過中醫藥、戲劇、故宮等一系列兩岸對話的電視節目，每年在線人數及觀看人數都屢創新高，本次活動為兩岸書畫界的書畫家搭建起一個很好的切磋技藝的交流平台，期待兩岸書畫名師交流對話這一節目可以為兩岸同胞搭起友誼的橋梁，促進兩岸同胞相互理解、宣揚和發展中華文化”，旺旺集團駐京首席代表林天良在活動致辭中表示。



林天良表示，希望通過這個平台讓更多的台灣年輕人認識到大陸目前的發展，希望兩岸的中國人都能以擁有博大精深的中華文化為榮。



本次活動由北京市人民政府新聞辦公室、北京海峽兩岸民間交流促進會指導，北京廣播電視台主辦，旺旺集團、北京畫院、北京蘇士澍漢字藝術博物館支持，是海峽兩岸中華文化峰會的系列活動之一。