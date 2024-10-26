蘇士澍答中評：書法傳承　在守正中創新

兩岸大師筆墨切磋，左二為蘇士澍（中評社 李婷萱攝） 中評社北京10月26日電（實習記者 李婷萱）兩岸書畫名師對話活動10月24日下午於北京電視台成功舉辦，兩岸書畫藝術家圍繞傳承弘揚中華優秀傳統文化藝術進行深入的對話交流，共創中華藝術兩岸聯結新篇章。



中國書法家協會名譽主席、中央文史研究館館員蘇士澍受邀出席活動。蘇士澍自幼酷愛書法篆刻，少年時拜劉博琴為師，中青年後從師啟功。從事書法、篆刻的創作與研究，對漢畫像磚、石以及歷代碑帖、拓片都有研究。書法兼習諸體，擅長雞毫作篆隸，饒有特色；行草流暢，韵味極濃。篆刻宗秦法漢，寓己意於古風之中。



活動期間蘇士澍接受記者採訪，在談及書法藝術在中華傳統藝術界占據什麼樣的地位時，蘇士澍表示，“在一級學科中，我們中華民族的傳統藝術有很多，音樂、舞蹈、京劇、武術、國畫等等，此外只剩三個，中醫、武術除外，最後一個大家一致同意是書法。在我看來在眾多的中華藝術中最能代表中國的那就是書法，它以漢字為載體，有形有音有意，因而在四大文明古國中唯一傳承到今天”。



蘇士澍表示，“今天非常高興在這裡和兩岸書畫界的朋友進行交流，這才是兩岸真正的文化交流，兩岸文化親才是一家親，我們可以看到台灣人所寫的字、所畫的畫其實和大陸如出一轍。這樣的文化交流、思想共鳴是溝通兩岸一家親最好的橋梁”。



蘇士澍還表示，作為一名書法出版部的工作者，應該去加強書法藝術的宣傳工作，守正創新，首先要守正，將書法和漢字並列而非割離，在守正中創新，才能更好的傳承書法藝術、弘揚中華優秀傳統文化。



本次活動由北京市人民政府新聞辦公室、北京海峽兩岸民間交流促進會指導，北京廣播電視台主辦，旺旺集團、北京畫院、北京蘇士澍漢字藝術博物館支持，是海峽兩岸中華文化峰會的系列活動之一。