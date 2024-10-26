杜忠誥答中評：何為一幅好字　家和萬事興

圖為杜忠誥在活動現場（中評社 李婷萱攝） 中評社北京10月26日電（實習記者 李婷萱）兩岸書畫名師對話活動10月24日下午於北京電視台成功舉辦，兩岸書畫藝術家圍繞傳承弘揚中華優秀傳統文化藝術進行深入的對話交流，共創中華藝術兩岸聯結新篇章。



杜忠誥是台灣著名書法家、台灣師範大學中文系教授，他的書作無論是楷行篆隸，都自然流暢，蒼勁多姿，大氣磅礴。作為台灣當代書法家，杜忠誥的書作還與台灣書法家王北岳、王壯為的作品一起入選中國文聯、中國書法家協會1998年在北京中國美術館舉辦的“中國二十世紀書法大展—當代中國書壇名家作品展”。隨著此次大展的成功舉辦，杜忠誥和他的書作一樣，逐漸被大陸書壇人士所瞭解和認識。



在接受記者採訪時杜忠誥表示，“書法表現得並不是具象化的人或事物，它以漢字為載體，這門藝術的獨特性就在於如果你想要欣賞它，那就一定要對中華文化有一定程度的瞭解。一幅好的書法作品，不僅需要每個字都寫得好，還需要字與字之間搭配的恰到好處，不止如此，落款、印章都需要整體和諧。一幅字就像一個大家庭——‘家和萬事興’，個體與群體皆要和諧，才是一幅好字”。



杜忠誥表示，“兩岸以前隔離太久，文化交流做的再多都不為過，如果不交流，兩岸彼此就無法互相理解。像這樣的對話活動、文化交流，兩岸是可以一條心的，因為我們同文同種，沒有語言的隔閡、文化互通。但現在依然存在一些問題，例如台灣習慣使用繁體字的人或許會對大陸的簡體字出版物閱讀起來有障礙，大陸也存在同樣的問題”。



杜忠誥還表示，現在應該不止讓老一輩人進行交流，需要更多的讓年輕人互相交流，讓台灣年輕一代來感受大陸與幾十年前截然不同的樣子，這對於兩岸的和平發展、對於中華民族的偉大復興是很正向且很有必要的。



本次活動由北京市人民政府新聞辦公室、北京海峽兩岸民間交流促進會指導，北京廣播電視台主辦，旺旺集團、北京畫院、北京蘇士澍漢字藝術博物館支持，是海峽兩岸中華文化峰會的系列活動之一。