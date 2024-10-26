國台辦：賴清德之流暴露其“謀獨抗中”本性

國務院台辦發言人朱鳳蓮。（圖源：中國台灣網） 中評社北京10月26日電／據國務院台辦消息，有記者提問，10月25日，在島內各界集會紀念台灣光復79周年之時，賴清德卻到金門參加相關活動紀念75年前的一場戰役，聲稱“不能也不會讓任何外部勢力改變台澎金馬未來”，鼓噪“對抗威脅”。對此有何評論？



國務院台辦發言人朱鳳蓮應詢表示，10月25日是台灣光復79周年紀念日。台灣光復、回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女贏得抗日戰爭勝利的重要成果，理應為兩岸同胞所共同銘記。在這樣的重要時刻，賴清德之流一方面對台灣回歸中國的歷史事實有意避而不談，試圖一步步抹除台灣同胞對抗戰的記憶；另一方面蓄意歪曲中國內戰的歷史，以所謂“民主對抗威權”的虛假敘事煽動兩岸對抗記憶，兜售“台獨史觀”，妄圖混淆視聽、蒙蔽島內民眾，再次充分暴露其“謀獨抗中”本性和媚外嘴臉。



搞“台獨”不可能有未來。台灣的未來，在於祖國完全統一，在於中華民族偉大復興。台灣回歸中國的歷史不容忘卻，兩岸必然統一的歷史大勢不可阻擋。希望廣大台灣同胞本著對歷史、對民族負責的態度，順應歷史大勢，站在歷史正確的一邊，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，與我們一道共同維護台海和平穩定，共同追求和平統一的美好未來。