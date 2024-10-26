華龍一號：中國核電走向世界的“國家名片”

（圖源：中國科技網） 中評社北京10月26日電／據新華社報導，主控室裡，電子屏幕上數字閃爍，值班操縱員專注地盯著屏幕……“華龍一號”全球首堆——中核集團福建福清核電5號機組正平穩運行。源源不斷的電能從這裡送出，點亮萬家燈火。



習近平總書記在黨的二十大報告中提出，積極安全有序發展核電。



“華龍一號”是我國具有完整自主知識產權的三代核電技術，被譽為“國之重器”“國家名片”。目前，“華龍一號”已成為全球在運在建機組總數最多的三代核電技術，將為我國能源綠色低碳轉型作出更大貢獻。



全球首堆示範工程安全平穩運行



漫步福清核電廠區，只見6台核電機組一字排開。不難發現，“華龍一號”兩台機組——5號、6號機組的安全殼上方外側有一圈水泥“頭箍”，“塊頭”看上去比其他機組大不少。



華龍國際核電技術有限公司黨委書記、總經理王秋林介紹，“華龍一號”採用全球三代核電最高安全標準，運用數字化與智能化技術推動建設，安全性、經濟性特點突出，技術指標達到國際先進水平。



“華龍一號”設計壽命60年，反應堆堆芯採用177組核燃料組件。每台核電機組每年發電超100億千瓦時，能夠滿足中等發達國家100萬人口的年度生產生活用電需求。



“‘華龍一號’在安全性上滿足國際最高安全標準要求。”華龍國際反應堆與安全分析所總工程師孔翔程說。



他告訴記者，“華龍一號”採用雙層安全殼設計，創新採用“能動＋非能動”相結合的安全設計理念，更好保證核電站的安全。

