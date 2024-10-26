北斗系統服務及相關產品已輸出到百餘個國家

（圖源：新華社） 中評社北京10月26日電／據新華社報導，24日，第三屆北斗規模應用國際峰會在湖南株洲召開，會議期間，《北斗產業發展藍皮書（2024年）》正式發布。藍皮書顯示，北斗系統服務及相關產品已輸出到130餘個國家。中國積極參與國際標準的制定工作，多項與北斗衛星導航系統相關的國際標準相繼發布，為民航、搜救衛星、海事、移動通信等多個關鍵領域產業發展應用奠定堅實基礎。



記者在峰會展覽現場看到，一輛搭載北斗高精度定位能力的汽車正在智能駕駛，在北斗時空智能的指引下，定位精度達到厘米級。一旁展示的大屏上，這輛汽車的實時定位軌跡顯示，按照既定軌跡成功畫出了“8”字。工作人員介紹，這輛車上使用的是由千尋位置網絡有限公司最新研發的時空智能“全球通”服務。



中國工程院院士劉經南說：“當前，中國已經與諸多國家在基礎設施、現代農業等方面展開了應用北斗系統服務的合作。”劉經南認為，基於北斗系統服務的國際合作，可以助力全球南方的現代化進程。



天上建好，地面用好。北斗三號衛星系統總設計師林寶軍提出，北斗不僅要滿足需求，更要創造和引領需求。“要讓全世界任何人在任何地方，都能夠享受到來自中國的航天高科技的優勢。”林寶軍說。



藍皮書提出，經過多年發展，中國北斗已成為世界一流的全球衛星導航系統。系統設計先進、前瞻性強；系統持續演進，進一步夯實時空基準泛在傳遞基礎；服務多樣，功能獨具特色，有效支撐系統穩定運行和規模化應用。



此外，本次會議期間還發布了涉及車輛智能運管、應急減災、自然資源綜合管理、精準農業、智慧城市治理等場景的 “十大北斗應用場景典型案例”。