一線監督壓實責任　保障進博會廉潔高效籌備

（圖源：新華社） 中評社北京10月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，“牢記實幹為要，與展客商、服務商和管理對象等各方打交道時，始終做到清清爽爽、幹乾淨淨。”近日，國家會展中心（上海）紀委協助黨委組織單位幹部職工簽訂廉潔自律承諾，嚴明紀律要求。



11月5日到10日，第七屆中國國際進口博覽會將在國家會展中心（上海）舉辦。目前，各項籌備工作進入衝刺階段。上海市有關紀檢監察機關立足職能職責，開展專項監督檢查，通過談話提醒、調研走訪等方式，壓實有關職能部門、單位和屬地主體責任，監督推動各項籌備工作落實、落細。



國家會展中心（上海）紀委督促相關部門落實好各項工作責任，在本屆進博會人員證件、展台搭建、展品運輸、現場服務點位等加強把控，強化採購、運營和內部管理等各環節廉潔風險防範，健全問題線索預防和處置機制，確保廉潔辦展、節儉辦展。



上海市紀委監委駐市商務委員會紀檢監察組把服務保障進博會列為政治監督重點任務，全過程跟進監督市商務委牽頭的綜合協調、餐飲服務、交易團保障、論壇活動等工作。



“我們‘室組’聯動監督，深入進博會現場指揮部、國家會展中心等地查閱資料、調研走訪，瞭解籌備工作進度，同時圍繞監督發現的工作薄弱點、廉潔風險點，督促有關部門及時排查和整改。”該紀檢監察組有關負責同志介紹，目前已向市商務委提出工作建議5條，推動解決重點問題3個。“比如，針對場館接待能力有限問題，我們推動協調有關資源，挖掘場館潛力、優化人車動線、增加地鐵運力，提高入場接待能力；針對就餐服務不便利問題，推動責任單位豐富線上點餐渠道，完善‘固定商戶＋臨時供餐＋應急供應’保障模式，提升餐飲保障水平。”



近期，上海市青浦區紀委監委聯合監督組正在積極對接青浦工業園區、西虹橋公司、青發集團、國網上海青浦供電公司等多家單位紀委，瞭解有關配套項目的推進情況，確保全部如期交付使用。



青浦區是進博會的永久舉辦地，本屆進博會主要配套包括綠化景觀提升、交通配套工程、市容市貌整治和排水設施保障等方面項目。青浦區紀委監委成立“室組地企”聯合監督組，制定監督清單、明確責任人員，全過程、全覆蓋監督保障進博會各項準備工作。該區紀委監委第五、第六派駐紀檢監察組發揮監督前哨作用，向區商務委、區建設和管理委員會等部門動態瞭解配套項目進度、資金撥付使用、審批工作流程等情況，督促高標準、高質量推動進博會各配套項目落地。對監督中發現的苗頭性問題，及時上報區紀委監委聯合監督組進行分析研判，從嚴查處背後的不正之風和腐敗問題。



“我們將持續跟進監督，聚焦安全保障、醫療衛生、交通出行、電力供應、環境治理、城市管理等城市服務保障工作，加強監督檢查，抓實風險防控，保障廉潔高效辦會。”青浦區紀委監委有關負責同志說。