精準監督推動行業系統治理

資料圖（圖源：新華社） 中評社北京10月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，福建省龍岩市紀委監委第五紀檢監察室、駐市自然資源局紀檢監察組與長汀縣紀委監委組成“室組地”聯動檢查組，對龍岩市森林防火應急道路建設項目汀江源標段開展紀檢監察建議落實情況“回頭看”。該市林業局黨組副書記、副局長林德文介紹，該項目嚴格落實“三重一大”有關制度，掛網公開招標確定施工、監理等參建單位，項目目前進展順利。



去年年底，龍岩市紀委監委在開展日常監督檢查時發現，市林業局黨組存在履行全面從嚴治黨主體責任不夠到位、幹部隊伍管理不夠嚴實等問題。經過深入研判分析，龍岩市紀委監委向市林業局黨組發出紀律檢查建議書，圍繞“強化市林業局黨組自身建設”“大力推進集體林權制度改革”“發展林業富民產業”“風清氣正選人用人”等方面提出建議，督促舉一反三，查找問題根源，真刀真槍開展整改整治，切實推動行業治理。



龍岩市紀委監委把紀檢監察建議作為推動行業治理的重要抓手，聚焦監督檢查、審查調查中發現的系統性、行業性突出問題，把脈問診、對症“點穴”，通過下發紀檢監察建議、全流程跟蹤問效，推動被建議單位、部門逐項對照意見建議制定務實管用的整改措施，確保整改質效。



“在跟蹤督辦紀檢監察建議落實過程中，我們採取派員列席民主生活會、‘室組地’聯動監督等方式，及時掌握被建議黨組織、單位的問題整改進度。對整改不到位的，督促被建議黨組織、單位切實扛起主體責任，做到真改實改，堅決避免紀檢監察建議‘一發了之’。”龍岩市紀委監委主要負責同志介紹。



今年2月，龍岩市紀委監委第五紀檢監察室派員列席市林業局黨組會議，聽取市林業局關於推動林業產業發展、加強項目管理、推動幹部隊伍建設等方面的整改進展情況報告。



“紀律檢查建議書中指出了市管國有林場‘三重一大’事項決策不規範、生產經營管理不嚴格、工程項目管理不到位等問題，建議針對市林業局資金量大、小額工程項目較多、廉潔風險較高的情況，進一步加強規範工程招投標管理、加強對基層單位從事工程項目人員的業務培訓……”會上，龍岩市紀委監委第五紀檢監察室負責人就廉潔風險管控方面提出意見建議。



堅持全流程跟蹤問效，形成工作閉環。龍岩市紀委監委督促市林業局黨組切實扛牢主體責任，對照紀律檢查建議書，逐項掛賬銷號。不定期組織對已落實的紀檢監察建議開展“回頭看”，實行“一件一評估”，實地評估整改成效，對整改不到位、紙面整改的，及時督促整改到位。

