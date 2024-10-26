教育部進一步加強中小學規範漢字書寫教育

（圖源：教育部網站） 中評社北京10月26日電／據新華社報導，記者10月25日從教育部獲悉，為加大國家通用語言文字推廣力度，傳承發展中華優秀傳統文化，教育部近日印發《關於進一步加強中小學規範漢字書寫教育的通知》，明確培養學生掌握正確的書寫坐姿和執筆姿勢、培養學生正確掌握規範漢字的字形和書寫技能、引導學生深入瞭解漢字蘊含的歷史文化價值等目標。



通知提出八方面任務措施，包括：培養良好書寫習慣，助力預防和矯正學生“脊柱側彎”和“小眼鏡”；提高規範書寫水平，培養學生逐步學會書寫正楷字和規範、通行的行楷字，不斷提高書寫質量和速度；傳承優秀漢字文化，培養學生感悟漢字的文化內涵；統籌發揮一、二課堂作用，鼓勵多種形式加強規範漢字書寫教育；規範校園用字，將規範漢字書寫教育融入校園文化建設；發揮教師表率作用，倡導學校廣泛開展“三筆字”教師基本功比賽，將規範漢字書寫教育納入教師培訓；增強數字賦能，探索數字化技術手段賦能規範漢字書寫教育的新模式；建立科學評價機制，鼓勵將規範漢字書寫納入有關考核評價內容等。



通知指出，當前中小學生書寫姿勢不標準、筆畫筆順不規範、非紙筆化書寫導致書寫能力弱化等現象較普遍。地方各級教育行政部門要建立長效工作機制，在政策、經費、項目等方面給予支持，指導支持中小學校根據學生身體發育情況，確保桌椅、采光照明等符合有關要求。各地各校要多措並舉，逐步解決規範漢字書寫師資不足問題。（記者胡夢雪）