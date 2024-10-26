全力推進完成就業目標任務

數據來源：人力資源社會保障部（制圖：張丹峰） 中評社北京10月26日電／據人民日報報導，10月25日，人力資源社會保障部舉行新聞發布會，記者從會上獲悉：1—9月，全國城鎮新增就業1049萬人，9月份城鎮調查失業率為5.1%。



一攬子援企穩崗政策實施效果如何？接下來如何推進完成就業目標任務？居民各項社會保障待遇有何新進展？人力資源社會保障部有關司局負責人進行瞭解答。



延續實施一攬子援企穩崗政策，前9月減收失業保險費1309億元



人力資源社會保障部失業保險司副司長劉鵬介紹，今年以來，延續實施一攬子援企穩崗政策，持續優化經辦服務，推動各項政策落地見效。



一是延續實施1%的階段性降低失業保險費率政策。1—9月，各地全面實行系統辦理，提前設定繳費比例，通過“直兌直達”的方式，共減收失業保險費1309億元，切實降低企業用工成本。



二是繼續對不裁員少裁員的參保企業實施穩崗返還政策。擴大資金使用範圍，在現行職工生活補助、繳納社會保險費、轉崗培訓、技能提升培訓等穩定就業崗位支出的基礎上，新增降低生產經營成本支出，進一步支持企業發展。1—9月，各地通過“免申即享”的方式，向266萬戶企業發放穩崗資金204億元，惠及職工5605萬人，有效支持企業穩定就業崗位。



三是精準支持青年就業。對招用畢業年度及離校兩年內未就業高校畢業生、16—24歲登記失業青年，簽訂勞動合同，並按規定為其繳納社會保險費的企業，按每招用1人最高1500元的標準發放一次性擴崗補助，今年以來已向17萬戶企業發放9億元，惠及62萬高校畢業生等青年群體。



四是助力勞動者提升技能。對參保繳費滿1年、取得職業資格證書或職業技能等級證書的在職職工、領取失業保險金人員，分別按照最高1000、1500、2000元的標準發放技能提升補貼。1—9月，向219萬勞動者發放36億元，有力提升就業競爭力。



五是落細落實待遇發放。各地持續開展失業保險待遇“暢通領、安全辦”行動，向符合條件的失業人員及時足額發放失業保險金、代繳基本醫療保險和生育保險費、價格臨時補貼等保生活待遇。1—9月共計支出864億元，兜住失業保障底線。

