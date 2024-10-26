焦點訪談：大金磚　大團結　大作為

（圖源：央視網） 中評社北京10月26日電／據央視網消息（焦點訪談），2024年10月22日至24日，國家主席習近平應邀赴俄羅斯出席金磚國家領導人第十六次會晤。自2013年以來，習近平主席出席了歷次金磚國家領導人會晤，開創性地提出包括“金磚＋”合作模式等一系列重要主張和倡議，親力親為推動金磚合作實現大發展，展現大作為，在金磚機制的每一個關鍵節點都發揮了關鍵作用，留下中國印記。在中國和金磚夥伴共同努力和推動下，不斷成熟壯大的金磚成色更足、陣容更強、聲音更響，必將進一步弘揚金磚共同價值、維護金磚共同利益、促進金磚聯合自強，為實現平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化注入強大動能。



金秋十月，習近平主席飛赴伏爾加河畔千年古城喀山，出席金磚國家領導人第十六次會晤，這是黨的二十屆三中全會勝利召開後，習近平主席首次出訪，也是金磚國家實現歷史性擴員後首次峰會。在喀山停留不到48小時裡，習近平主席密集出席十多場活動。多邊雙邊結合聯動，老友新朋聚首暢談。日程豐富緊凑，內容務實高效。行程結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅向隨行記者介紹此訪情況。



中國現代國際關係研究院歐亞研究所所長丁曉星：“這次峰會是金磚擴容以後的首次峰會，也是一個承前啟後的重要會議。像習主席說的，就金磚未來發展的方向性、全局性、戰略性問題進行了討論，明確金磚下一步未來的發展方向。進一步提升了金磚在全球治理中的位置，為金磚在全球治理中發揮更大作用打下了很好的基礎。”



金磚合作機制誕生於新興市場和發展中國家群體性崛起的歷史大潮中，牽動著世界格局演變和國際力量對比。成立18年來，金磚不斷發展壯大，人口占全球近一半，經濟總量占世界比重超過三成，對世界經濟增長貢獻率超過50%，已經成為當今世界新興市場和發展中國家團結合作的金字招牌和最重要平台。



中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所所長孫壯志：“2017年，中國在承辦廈門金磚峰會的時候，啟動了一個‘金磚＋’的合作方式，使金磚的開放性、代表性，再加上這次擴員就更強了。使金磚更多能夠代表‘全球南方’來發出聲音，爭取一個更加公平合理的國際秩序，另外在推動全球治理體系改革方面發揮更大作用。”



習近平主席全程出席金磚領導人小、大範圍會議，結合金磚擴員後面臨的新形勢，深入闡述“大金磚合作”發展方向和基本原則，深刻指出金磚國家走到一起，是基於彼此的共同追求。習近平主席在金磚國家領導人第十六次會晤上的講話闡述了推動“大金磚合作”高質量發展的中國主張，明確指出，我們要建設“和平金磚”，做共同安全的維護者。

