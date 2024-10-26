訪埃及埃中商會秘書長赫爾米

圖為埃及埃中商會秘書長迪亞·赫爾米。（受訪者供圖） 中評社北京10月26日電／據人民網報導，埃及埃中商會秘書長迪亞·赫爾米日前接受人民網記者採訪時表示，金磚合作機制為發展中國家、新興經濟體以及更多南方國家帶來了發展的希望，推動構建國際經濟新秩序。



赫爾米表示，金磚國家是為加強“全球南方”國家團結自強並建立南南對話以促進發展的經濟集團，支持各國人民自主選擇發展道路。金磚國家致力於維護世界和平、加強經貿合作、推動人文交流，在推動南南合作、構建多極化世界和公平正義的全球經濟治理體系方面發揮了重要作用。



金磚國家在人口規模、領土面積、經濟總量、原油產量等關鍵指標上均位居全球前列。金磚合作機制秉持“開放、包容、合作、共贏”的合作精神，堅持“開放透明、團結互助、深化合作、共謀發展”的原則。赫爾米指出，我們當下正在經歷新一輪科技革命和產業變革，人工智能、大數據等技術蓬勃發展。衹有加強合作才是應對方案。他表示，金磚合作機制是確保公平、正義、繁榮的重要途徑，是摧毀單極世界和霸權的必要選擇。金磚國家對人類未來發展有著共同願景，“金磚＋”代表了國際關係的真正民主和國際新秩序。埃及加入“金磚＋”集團從各個方面來看都是積極的、歷史性的事件，通過開放市場、交流和分享經驗，將成為埃及進一步發展的動力。



赫爾米表示，金磚合作機制將助力推動國際金融貨幣體系改革，促進國際貨幣體系朝著更加公正和公平的方向邁進，以消除當前不公平金融體系的負面影響。當前，現行的國際貨幣體系過於單一，給許多國家的經濟帶來了負擔，並吞噬了許多國家的發展成果，南方國家背負著沉重的債務負擔。新興經濟體和發展中國家對國際貨幣體系多元化的需求，也是尋求獨立自主經濟發展的體現。金磚國家推動國際貨幣體系多元化合作，將加強貿易與投資合作，對國際金融貨幣體系改革產生積極推動作用，促進穩定和增長。