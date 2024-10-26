駐克賴斯特徹奇總領館：謹慎駕駛、安全第一

中評社北京10月26日電／據中國僑網報導，中國駐克賴斯特徹奇總領館微信公眾號消息，近日，中國駐克賴斯特徹奇領區發生一起涉中國公民交通事故，造成三人受傷、兩車報廢。



在此，中國駐克賴斯特徹奇總領館再次提醒領區中國公民謹慎駕駛、安全第一。



一、熟悉交通法規。請務必掌握新西蘭交通安全法規、道路交通標識，時刻牢記“靠左行駛”，千萬不要逆行或越過道路中線行駛。



二、注意讓行規則。進入主路時務必避讓主路車輛；“環島”路口注意讓右邊車輛先行。



三、避免超速行駛。新西蘭最高限速100公里／小時，請留意道路限速標誌，並與前車保持安全距離，防止意外發生。



四、加強安全意識。車輛行駛過程中，請勿使用手機接打電話；司機及所有乘客均須系好安全帶，兒童必須使用兒童專用座椅；停車後注意帶走錢包等貴重物品。



五、嚴禁酒後駕車及疲勞駕駛。酒後駕駛不僅違法，更是對自己和他人生命的嚴重威脅。如果您感到精神不佳，請務必休息後再上路行駛。



六、關注路況及天氣狀況。新西蘭交通狀況複雜，山區坡陡彎多，請謹慎駕駛。此外，新西蘭天氣變化多端，特別是冬季，經常遇到雨雪、強風或路面結冰等情況，請隨時關注天氣預報並根據實際情況調整行程。



七、保管好個人及車輛證件。在妥善保管的同時，要在護照“應急資料頁”寫明緊急聯繫人姓名、地址、電話等信息；將護照資料頁、駕駛證及翻譯件等復印件，與原件分開存放。護照一旦丟失或損毀，請立即聯繫使領館尋求幫助。



八、如發生交通事故，請立即撥打當地報警電話“111”，並注意收集保存保險理賠資料，以備處理事故和維權之需。