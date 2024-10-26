僑文物：游記里的晚清“國際秀”

《新大陸聖路易博覽會游記》。（圖源：中國僑網） 中評社北京10月26日電／據中國僑網報導，涉僑文物凝聚著海外華僑華人的歷史，是展示華僑華人文化的重要窗口，也是海外僑胞鄉愁記憶的重要載體。中國僑網推出特別策劃“僑文物會‘說話’”，讓文物化身為“講述者”，向大家細細道來歷史中華僑華人的動人故事……



大家好，我是本期的文物主講人《新大陸聖路易博覽會游記》，由旅德青田華僑王益勇捐贈給青田華僑歷史陳列館。



我的內頁有閱讀者用小楷毛筆字標注的諸多痕跡。僑史館工作人員的搜尋考證後，判斷該書的主人為陳圖，是該書作者陳琪的親戚。



陳琪是浙江青田阜山人，1897年考入江南陸師學堂。陳琪在課餘自學英語，畢業成績名列第一，受兩江總督嘉獎。



1904年，美國為紀念“路易斯安那購地”100周年，在聖路易斯市斥巨資舉辦世界博覽會。會上展出了電子管收音機、無線電通訊設備、電動公共汽車等當時前沿科技成果，並首次公開出售冰淇淋和漢堡包。



晚清政府彼時正值內外交困之際。世博會則帶來了與西方列強修復關係、重新構建其國際形象的契機。因此，清政府斥巨資修建了具有濃鬱民族風格的中國村和中國展館，並正式派出代表團出席開幕典禮，溥倫和黃開甲分別任正副團長。陳琪因精通英語被清政府派赴世博會陳設湖南參賽品。



在此期間，陳琪將中國參加1904年聖路易斯博覽會的場景細致地記錄在册，最終形成了這本游記。書中包含了中國赴賽歷史、會場情形、各院陳列品等內容，以及陳琪對中國展品和布展特色與不足、華人在場內遭遇等的評價與感嘆。



書的第七章的“礦物院”一節中，他描寫了中國四川、湖南、浙江的礦產樣品參加博覽會的情況。陳琪遺憾的是，雖然參展的礦物樣品不乏佳品，但沒有相對應的文字和圖片說明，也沒有展示采礦的工藝和設備，更無專人演說介紹，不利於外國人瞭解中國近代工業發展狀況。

