華僑講述：為“上合大家庭”人文交流添彩

在位於山東青島的中國傳化（上合）國際物流港展廳，來自上合國家的特色商品在展出銷售。（圖源：新華社） 中評社北京10月26日電／據海外網報導，文化年、旅遊年、生態年……近年來，上海合作組織（以下簡稱“上合組織”）成員國之間開展了一系列精彩紛呈的人文交流活動，搭建起“上合大家庭”民心相通的橋梁。在接受記者採訪時，多位旅居上合組織成員國的華僑華人表示，希望發揮自身優勢，為“上合大家庭”人文交流助力添彩。



人文交流活動精彩紛呈



“活動非常豐富！”談起上合組織框架下的多領域交流合作，哈薩克斯坦陝西商會會長、陝西陝哈集團董事長何誠稱讚道，“上合組織農業技術交流培訓示範基地落地陝西楊凌，為成員國農業高質量發展提供了合作平台；上合組織實業家委員會舉辦論壇活動，促進成員國在經貿領域的合作共贏；上合組織冰球比賽在哈爾濱舉行，推動了成員國之間的體育交流……”



“我經常能從各個渠道瞭解到上合組織成員國開展人文交流的最新項目或活動。”吉爾吉斯斯坦比什凱克華助中心主任楊彩平說，隨著孔子學院、魯班工坊等在吉爾吉斯斯坦落地，中吉人文交流合作不斷書寫新故事。



親戚越走越近，朋友越走越親，這是僑胞們的共同感受。



“塔吉克斯坦民眾熱情友善，僑胞們親切地稱當地朋友為‘塔鐵’。”塔吉克斯坦華人華僑聯合會秘書長韓東起感慨，作為上合組織成員國，中塔關係持續向好發展，人文交流不斷走深走實，為兩國民眾之間的友好往來奠定了堅實基礎。



華僑華人是友誼的見證者，也是合作的參與者。巴基斯坦華文教育協會會長、中巴教育文化中心校長馬斌對此深有體會。近年來，他所在的僑團參與或舉辦了形式多樣的人文交流活動，與當地民眾結下了深厚的友誼。比如，為巴基斯坦警務人員和中資企業中的巴方員工提供漢語培訓；協助中國駐巴使館編輯《烏爾都語警民安全手册》《中國公民旅巴基斯坦指南手册》；舉辦中巴兒童文化節、巴基斯坦少兒春節聯歡會等。



今年7月，上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議在哈薩克斯坦阿斯塔納舉辦。此次峰會宣布白俄羅斯正式加入上合組織。歷經三次擴員後，截至2024年7月4日，上合組織有10個正式成員國、2個觀察員國、14個對話夥伴。



“上合組織‘大家庭’又添新成員，凝聚力和影響力進一步提升。”何誠說，近年來，上合組織框架下的青年交流活動越來越多。許多年輕人開始關注上合、瞭解上合，期待參與相關培訓交流活動。

