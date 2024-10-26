中領館：墨西哥亡靈節期間注意安全防範

中評社北京10月26日電／據中國僑網報導，據中國駐墨西哥大使館網站消息，墨西哥重要節日亡靈節將至，多地將舉辦慶祝活動，大量本地民眾和外來遊客聚集。中國駐墨西哥使領館提醒在墨及計劃赴墨中國公民節日期間提高防範意識，安全文明出行：



一、赴墨旅遊請選擇具有合法資質、信譽良好的正規旅行社和旅遊產品，簽訂正規合同，並積極考慮購買相應保險。請通過正規渠道預訂並入住具有合法經營資質的酒店。交通出行注意選擇正規出租車或網約車，如需包車出游，請選擇有資質的服務公司並簽訂合同，提防“黑車”司機惡意敲詐勒索甚至威脅人身安全，行程期間時刻關注司機安全駕駛情況。如計劃自駕出游，請務必注意選擇信譽良好、提供全面保險的租車公司並簽訂正式租賃合同，駕車時請嚴格遵守當地交通規則，切勿無照駕駛。



二、前往人群密集場所應時刻保持警惕，一旦察覺所在位置存在踩踏風險時，請主動遠離或暫時轉至安全地點停留。在擁擠的人群中行走時要與大多數人行進方向保持一致，避免逆行，切勿彎腰撿拾物品，以免被擠倒發生踩踏事故。看護好隨行老人兒童，避免人多走散。出行前關注當地氣象預報，如天氣惡劣應及時調整出行計劃，確保人身安全。



三、請妥善保管好個人證件和財物，備好護照信息頁、簽證頁、入境章頁等復印件及電子版，留存親屬、使領館等緊急聯繫方式，以備不時之需。外出時勿攜帶大量現金，不佩戴貴重手表首飾，不在公共場所露富，時刻謹防“扒手”。不在夜間單獨外出，不去危險場所，時刻與親友保持聯繫暢通。



四、保護好個人資金安全，提防銀行卡盜刷。不建議在出租車或小商戶刷卡消費，切忌將信用卡交給他人代刷。如遭遇銀行卡盜刷，請第一時間通知發卡行否認交易、凍結卡片並盡快向墨西哥當地警方報案，保留報案回執，配合警方和銀行做好調查取證工作。



五、請遵守墨西哥當地法律法規，尊重公序良俗。如遇糾紛，請保持理性，冷靜溝通，通過協商或法律途徑維護自身合法權益。如遇緊急情況請及時向警方報案，並聯繫駐墨西哥使領館求助。



聯繫電話：



墨西哥報警電話：911

