駐伊朗大使館：提醒在伊朗中國公民注意安全

中評社北京10月26日電／據中國僑網報導，據中國駐伊朗大使館微信公眾號消息，近日，伊朗與以色列衝突升級，伊朗安全形勢複雜。



中國駐伊朗使館提醒在伊中國公民和機構密切關注當地安全形勢發展，提高警惕，注意安全，減少不必要外出，切實加強安全風險防範和應急準備，遠離人員密集和敏感地區。



如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐伊朗使領館聯繫尋求協助。