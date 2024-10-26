南方潮起正揚帆——金磚合作行穩致遠之道

這是2024年10月24日在俄羅斯喀山拍攝的金磚峰會標識和國旗。（圖源：新華社） 中評社北京10月26日電／據新華社報導，伏爾加河靜水流深，如歲月的沉思，深邃寧靜；伏爾加河滾滾向前，如歷史的潮流，不可阻擋。



世界的目光聚焦伏爾加河畔，歷史的指針指向千年古城喀山。10月22日至24日，金磚國家領導人第十六次會晤舉行，中國國家主席習近平應邀出席，這也是金磚歷史性擴員後舉行的首次領導人線下會晤。世界進入新的動蕩變革期，人類面臨關鍵抉擇。是任由世界動蕩不安，還是推動其重回和平發展的正道？世界需要穿雲破霧的智慧和力量。擴員後的“大金磚”處在承前啟後、繼往開來的關鍵階段，面臨著與時俱進、開拓創新的歷史機遇，夯實合作的制度根基、匯聚合力再出發，成為肩負的歷史使命。



“時代的風浪越大，我們越要勇立潮頭，以堅韌不拔之志、敢為人先之勇、識變應變之謀，把金磚打造成促進‘全球南方’團結合作的主要渠道、推動全球治理變革的先鋒力量。”10月23日，習近平主席發表題為《登高望遠，穿雲破霧 推動“大金磚合作”高質量發展》的重要講話，闡釋金磚合作初心使命，擘畫“大金磚合作”未來方向。講話極大激發“全球南方”開創歷史的主動精神，為推動構建人類命運共同體貢獻“中國智慧、中國方案”。



（一）



這是一個潮起南方、萬象更新的時代。



第二次世界大戰後，特別是萬隆會議以來，亞非拉民族解放運動蓬勃發展，世界殖民體系土崩瓦解，廣大發展中國家實現主權獨立。



冷戰後，一批新興市場國家和發展中國家在全球化浪潮中抓住歷史機遇，走上發展快車道，綜合國力和國際影響力顯著提升。



時代大潮奔騰不息，“全球南方”群體性崛起成為不可逆轉的歷史潮流。從世界經濟“存量邊區”到“增量重鎮”，“全球南方”國家占世界經濟的比重已超過40%，世界經濟重心逐步向“全球南方”轉移。“‘全球南方’群體性崛起，是世界大變局的鮮明標誌。‘全球南方’國家共同邁向現代化是世界歷史上一件大事，也是人類文明進程中史無前例的壯舉。”習近平主席洞察世界之變、時代之變、歷史之變，作出深刻論斷。

