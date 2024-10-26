凝聚“大金磚合力”，同築現代化之路

這是10月20日拍攝的俄羅斯喀山克里姆林宮一景。（圖源：新華社） 中評社北京10月26日電／據新華社報導，金磚國家領導人第十六次會晤24日在俄羅斯喀山落下帷幕。在這場金磚擴員後的首次峰會上，各國領導人共商合作大計，宣布設置金磚夥伴國，發表喀山宣言，在“大金磚合作”開局之年推動金磚國家集體再出發，為“全球南方”共同邁向現代化匯聚積極、穩定、向善的蓬勃力量。



本次金磚國家領導人會晤期間，中國國家主席習近平發表題為《登高望遠，穿雲破霧 推動“大金磚合作”高質量發展》的重要講話，強調要把金磚打造成促進“全球南方”團結合作的主要渠道、推動全球治理變革的先鋒力量，倡議各方攜手建設“和平金磚”“創新金磚”“綠色金磚”“公正金磚”“人文金磚”，為在新的起點上推動金磚國家合作擘畫藍圖、指明方向。



從提出金磚精神到首倡“金磚＋”合作模式，從開啟金磚合作政治安全、經貿財金、人文交流“三輪驅動”新階段到提出推動“大金磚合作”高質量發展五點建議，金磚成長路上留下了鮮明的中國印記。18年來，定位的細化和功能的演變見證金磚合作機制不斷走向縱深，“朋友圈”不斷擴大，已經成長為當今世界最重要的新興市場國家和發展中國家團結合作平台。美國《外交政策》雜誌網站刊文表示，作為全球最具影響力和標誌性的南南合作平台，金磚國家合作機制的發展演進，已成為“全球南方”國家實力崛起、世界格局重構的縮影。



金磚合作堅守公平正義，為推進世界多極化、構建更加公正合理的國際秩序提供全新範式。金磚合作機制在“全球南方”國家群體性崛起的歷史潮流中應運而生，承載著“全球南方”推動國際秩序變革的正義訴求。在聯合國、二十國集團等全球多邊機制中，金磚國家加強政策溝通和立場協調，推動現行國際體系改革，提升發展中國家的國際話語權、議程設置權和規則制定權。俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所所長基裡爾·巴巴耶夫表示，“大金磚合作”是構建新型國際關係的一部分，中國正與其他金磚國家一道，推動國際秩序朝著更加公平公正的方向發展。



金磚合作堅持發展優先，為推動經濟全球化、打造更加開放包容的發展模式匯聚進步合力。“發展是破解各種難題、實現人民幸福的關鍵。”金磚國家始終以發展為本位，關注發展中國家的現實困難，讓發展議題真正置於國際議程中心，堅持創新驅動發展，讓發展成果惠及所有國家。作為首個完全由新興經濟體和發展中國家發起成立的多邊開發銀行，金磚國家新開發銀行開業9年來，累計批准100多個項目，貸款總額約350億美元。本次金磚國家領導人會晤，習近平主席提出建設“創新金磚”和“綠色金磚”，做高質量發展的先行者和可持續發展的踐行者，必將進一步充實合作“含綠量”，提升發展“含金量”。

